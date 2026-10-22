Модель из Одесской области представит Украину на международном конкурсе красоты
Украинская модель Мария Желяскова из Болграда Одесской области примет участие в международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026. Финал конкурса запланирован на ноябрь.
Мария обладает титулом «Вице-Мисс Земля 2025» и в этом году будет представлять Украину на международной арене.
Что известно о «Мисс Одесса» Марии Желясковой
Мария Желяскова родилась в Болграде. Сейчас украинка проживает на Филиппинах. Девушка — выпускница Болградского лицея № 2 и Одесского международного гуманитарного университета по специальности «Аудиовизуальное искусство и производство».
Модель уже имеет опыт участия в конкурсах красоты, а также является обладательницей ряда титулов. В 2024 году Мария Желяскова стала «Мисс Одесса» и завоевала звание «Мисс Земля Украина».
Тогда же девушка продолжила свой путь и в следующем году приняла участие в международном конкурсе Miss Earth 2025. Так, уроженка Болграда стала «Вице-Мисс Земля», а Украина заняла восьмое место в конкурсе.
Подробности конкурса The Miss Globe 2026
Первый этап международного конкурса The Miss Globe 2026 состоится 24 октября в Таиланде. Сейчас проходит онлайн-голосование за участниц, по результатам которого выберут 21 лучшую участницу. 6 ноября ожидается финал конкурса.
Об этом сообщается со ссылкой на издание «Махала».
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