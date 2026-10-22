Анна Тринчер нарисовала звездочку на лбу маленькой поклонницы

Певица Анна Тринчер рассказала о встрече с маленькой поклонницей, которая попросила оставить автограф прямо на лбу. Сначала артистка отказала, и девочка расстроилась, но впоследствии Тринчер всё же нарисовала ей звездочку. Мама была рядом и поинтересовалась, довольна ли дочь таким автографом.

Анна Тринчер поделилась историей встречи с юной поклонницей, которая захотела получить от певицы необычный автограф. Перед личной встречей девочка эмоционально подпевала Анне во время концерта. А когда у неё появилась возможность пообщаться с певицей поближе, она попросила оставить автограф на лбу.

По словам Тринчер, к ней подошла мама девочки и попросила исполнить желание дочери. Сначала артистка отказала, однако ребенок расстроился. Как объяснила Анна, маленькая поклонница хотела похвастаться необычным автографом в школе. «Подошла мама с ребенком и со слезами на глазах попросила оставить автограф на лбу. Я отказала, ребенок расстроился, потому что хотел быть крутым в школе», — рассказала певица.

Вместо подписи Анна нарисовала звездочку

В конце концов, Тринчер всё же решила оставить девочке памятный знак. Вместо обычной подписи она нарисовала на её лбу маленькую звёздочку. «Пришлось всё-таки оставить знак…» — добавила Анна. Мама девочки была рядом и сразу поинтересовалась, довольна ли дочь результатом. Та улыбнулась и кивнула, а затем поблагодарила певицу: «Большое спасибо».

После этого Анна и её поклонница сделали совместное селфи. На снимке обе улыбаются, а на лбу девочки хорошо видна нарисованная звёздочка. Фото артистка подписала кратко: «Мы счастливы!»

Историю встречи Тринчер опубликовала в своих соцсетях. В результате маленькая поклонница получила не совсем обычный автограф, а ещё и совместное фото с певицей на память. Кадры их общения артистка опубликовала в своих Instagram-историях.

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