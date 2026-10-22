Святослав Вакарчук поразил поклонников своей спортивной формой в новой фотосессии

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук представил в Instagram фотосессию, посвящённую благотворительной коллекции кепок «Друг», разработанной совместно с дизайнером Русланом Багинским.

Спортивная фигура 51-летнего музыканта в обтягивающей майке вызвала активное обсуждение среди подписчиков и украинских общественных деятелей, которые отметили прекрасную физическую форму артиста. Сам певец ранее отмечал, что вместо тренажерных залов предпочитает бег, плавание, игровые виды спорта и ежедневные базовые упражнения в домашних условиях.

Источник: Instagram.

Святослав Вакарчук и украинский дизайнер Руслан Багинский создали совместную благотворительную коллекцию бейсболок. Главный элемент коллекции — слово «Друг», написанное от руки Вакарчуком и воспроизведённое на головных уборах в виде вышивки.

Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в День отца опубликовал фото и обращение, в котором показал своих детей — пятилетнего сына Ивана и четырехлетнюю дочь Соломию.

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