Южнокорейская группа исследователей предположила, что небесный сюжет картины Винсента ван Гога «Звездная ночь» соответствует предрассветному небу над французским Сен-Реми-де-Провансом примерно 22 июля 1889 года. Это на месяц позже традиционной датировки полотна июнем 1889 года, сообщает France 24.

Астрономические ориентиры

Авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, сопоставили детали полотна с астрономическими данными и погодными условиями того периода. Согласно их выводам, около 22 июля 1889 года перед рассветом форма Луны была похожа на тонкий серп, изображенный художником. На востоке также восходили звездное скопление Гиады в созвездии Тельца и Венера.

Команду возглавил Илайджа Чонхьон Ким, руководитель сеульского производителя телескопов и докторант Университета Кёнхи. Он отметил, что источником вдохновения могли быть также несколько дней до или после этой даты. Ким дважды посещал Францию в 2019 году — в середине июня и примерно 22 июля — и установил, что яркие звезды поднимались в предрассветном небе в июле, в отличие от июня.

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Не окончательный ответ

Искусствоведы давно датировали картину июнем 1889 года — периодом вскоре после того, как ван Гог поселился в приюте. В то же время физик Хосе Луис Арагон из Национального автономного университета Мексики, не участвовавший в исследовании, назвал июльскую дату интересной гипотезой, но не окончательно установленным ответом.

Арагон обратил внимание, что художник работал в студии, используя наброски и память, поэтому небо на полотне могло быть сочетанием наблюдений в разные ночи. В то же время, по его мнению, исследование убедительно свидетельствует о том, что ван Гог очень внимательно наблюдал за реальным небом. Сейчас «Звездная ночь» хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

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