Мерил Стрип подверглась критике в Украине за поддержку российских журналисток

Голливудская актриса Мерил Стрип стала исполнительным продюсером документального фильма о российских журналистках, покинувших РФ. Она рассказала об их вынужденном отъезде и выразила им сочувствие. Такая позиция возмутила часть украинских пользователей соцсетей, которые напомнили о преступлениях России против Украины.

Мерил Стрип, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Железная леди», присоединилась к работе над документальной лентой «Мои нежелательные друзья: Часть II — Изгнание». Актриса стала исполнительным продюсером фильма американской режиссерки Джулии Локтев. Об этом сообщает издание Deadline. Фильм рассказывает о российских журналистках, покинувших страну. В центре внимания — их опыт работы в условиях давления и жизнь за пределами России после начала полномасштабной войны против Украины.

Первая часть документального проекта была посвящена журналисткам, работавшим, в частности, на телеканале «Дождь» и в «Новой газете». Среди героинь — Анна Немзер, Елена Костюченко и Соня Гройсман. В фильме рассказывается о том, как они сталкивались с давлением из-за отказа работать по правилам, установленным российскими властями. Авторы также обращают внимание на то, что ограничения свободы слова в России усиливаются ещё до полномасштабного вторжения в Украину.

Вторая часть называется «Изгнание» и посвящена отъезду журналисток из России. Именно эту историю прокомментировала Мерил Стрип. По её словам, у некоторых героинь фильма было всего несколько часов, чтобы собрать вещи, попрощаться с близкими и отправиться в неизвестность. Актриса выразила сочувствие женщинам, оказавшимся в такой ситуации. Однако в Украине её слова восприняли неоднозначно. Часть пользователей соцсетей обратила внимание на то, что сочувствие российским журналисткам прозвучало без должного акцента на войне, которую Россия ведёт против Украины.

Реакция украинцев

После появления информации о фильме украинцы начали обсуждать позицию актрисы в Threads. В комментариях пользователи выражали возмущение тем, что внимание сосредоточено на трудностях россиянок, выехавших из страны, в то время как украинцы ежедневно сталкиваются с последствиями российских атак. Одна из пользовательниц написала: «Сейчас отпишу ей, пришлю видео о Комишувахе». Так она отреагировала на слова Стрип о вынужденном отъезде журналисток. Другая комментаторша иронично заметила: «Ну да, пожалеем бедных-несчастных российских журналистов, кого же ещё».

Некоторые пользователи также заявили, что после этой истории их отношение к актрисе изменилось. Среди комментариев были и такие: «Самая любимая актриса… теперь уже в прошлом» и «Я в шоке, она мне так нравилась как актриса». Другие пользователи кратко выразили разочарование: «Минус ещё одна любимая актриса». Также прозвучало мнение: «Очередное доказательство того, что великолепный актёр не означает великолепного человека».

Итак, обсуждение вызвало не только участие Мерил Стрип в документальном фильме, но и то, как она публично рассказала о судьбе его героинь. Часть украинской аудитории восприняла её слова как одностороннее сочувствие россиянкам на фоне войны против Украины. Об этом пишет Deadline.

Американская актриса, лауреатка трёх «Оскаров» Мерил Стрип в вечер открытия 77-го Каннского кинофестиваля получит почетную «Золотую пальмовую ветвь».

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