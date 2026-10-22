Писательница Сара Гудман Конфино выразила поддержку Украине и анонсировала новые переводы

Известная американская авторка бестселлеров Сара Гудман Конфино заявила о публичной поддержке Украины и объявила о продаже прав на перевод своих новых романов.

По словам автора книг «За каждым хорошим мужчиной» и «Не забывай писать», украинские издания её следующих трёх произведений появятся на полках в течение 18–24 месяцев. Украинские читатели в соцсетях поблагодарили писательницу за позицию и активную популяризацию украинских переводов в военное время.

Источник: Instagram Сары Гудман Конфино

Всемирно известная британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отреагировала на поздравление украинки хэштегом «Слава Украине!».

Украинка из Тернополя Диана Паско во время поездки в США встретила известного британского актера Дэниела Рэдклиффа, сыгравшего главную роль в фильмах о Гарри Поттере. Звезда не только согласился на совместное фото, но и продемонстрировал искреннюю поддержку Украине.

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