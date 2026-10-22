+13° Киев +11° Варшава +17° Вашингтон
$ 45.1 € 50.5 zł 11.54
$ 45.1 € 50.5 zł 11.54
+13° Киев +11° Варшава +17° Вашингтон
Новости Культура

Писательница Сара Гудман Конфино выразила поддержку Украине и анонсировала новые переводы

UA NEWS 22 Октября 2026 19:19
Писательница Сара Гудман Конфино выразила поддержку Украине и анонсировала новые переводы

Известная американская авторка бестселлеров Сара Гудман Конфино заявила о публичной поддержке Украины и объявила о продаже прав на перевод своих новых романов. 

По словам автора книг «За каждым хорошим мужчиной» и «Не забывай писать», украинские издания её следующих трёх произведений появятся на полках в течение 18–24 месяцев. Украинские читатели в соцсетях поблагодарили писательницу за позицию и активную популяризацию украинских переводов в военное время.

image

Источник: Instagram Сары Гудман Конфино

Всемирно известная британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отреагировала на поздравление украинки хэштегом «Слава Украине!».

Украинка из Тернополя Диана Паско во время поездки в США встретила известного британского актера Дэниела Рэдклиффа, сыгравшего главную роль в фильмах о Гарри Поттере. Звезда не только согласился на совместное фото, но и продемонстрировал искреннюю поддержку Украине.

Читай нас в
Загружай наше приложение