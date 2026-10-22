Монументальное полотно «Ирисы» французского художника Клода Моне продали на аукционе Sotheby’s в Париже, Франция, за 50 млн евро. Это рекордная цена, уплаченная за произведение искусства на французском аукционном рынке, сообщает RMF24.

Полотно было создано в конце жизни художника

Моне написал картину в 1924–1925 годах, в конце жизни. Работа из серии, посвященной ирисам в саду художника в Живерни, имеет размер 159 на 180 сантиметров.

Более ста лет «Ирисы» не выставлялись публично. О картине было известно лишь по черно-белым фотографиям, поскольку ее владелица Жанна Шлумберже не предоставляла полотно для экспозиций.

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Предварительная оценка была ниже

Перед торгами Sotheby’s оценивал «Ирисы» в 22–30 млн евро. Первые публичные показы картины состоялись лишь накануне продажи — в Нью-Йорке и Гонконге.

Торги под названием «Обретенное время» были посвящены коллекции Жанны Шлумберже. Она приобрела картины непосредственно у Мишеля Моне, сына художника. На парижском аукционе также предлагали другую работу Моне — «Плакучую иву».

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