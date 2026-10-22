Monumentalne płótno „Irysy” francuskiego artysty Claude’a Moneta sprzedano na aukcji Sotheby’s w Paryżu we Francji za 50 mln euro. To rekordowa cena zapłacona za dzieło sztuki na francuskim rynku aukcyjnym, informuje RMF24.

Płótno powstało pod koniec życia artysty

Monet namalował obraz w latach 1924–1925, pod koniec swojego życia. Dzieło z serii poświęconej irysom w ogrodzie artysty w Giverny ma wymiary 159 na 180 centymetrów.

Przez ponad sto lat „Irysy” nie były publicznie wystawiane. O obrazie wiedziano jedynie z czarno-białych fotografii, ponieważ jego właścicielka Jeanne Schlumberger nie udostępniała płótna na wystawy.

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Wstępna wycena była niższa

Przed aukcją Sotheby’s wycenił „Irysy” na 22–30 mln euro. Pierwsze publiczne prezentacje obrazu odbyły się dopiero w przeddzień sprzedaży — w Nowym Jorku i Hongkongu.

Aukcja pod tytułem „Odzyskany czas” była poświęcona kolekcji Jeanne Schlumberger. Kupiła ona obrazy bezpośrednio od Michela Moneta, syna artysty. Na paryskiej aukcji oferowano także inne dzieło Moneta — „Płaczącą wierzbę”.

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