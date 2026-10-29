W Dubaju zaprezentowano największy na świecie czarny diament

W Dubaju po raz pierwszy publicznie zaprezentowano czarny diament „Infinity” o masie 888,88 karatów. Został on zaprezentowany przez belgijską firmę Diamond Trading NV podczas konferencji diamentowej w Dubaju 26 października.

Surowy kamień o masie 1138 karatów pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. W 1975 roku nabył go Andrew Coxon w imieniu firmy De Beers.

W 2013 roku Amerykański Instytut Hemologiczny zbadał kryształ i uznał go za największy naturalny diament jednokrystalowy spośród wszystkich, które instytut do tej pory zbadał i opisał.

Szlifowanie i polerowanie trwały od 2022 do 2024 roku. W rezultacie kamień uzyskał obecny kształt, a od momentu nabycia surowego diamentu do zakończenia prac minęło prawie 50 lat.

Według przedstawiciela Diamond Trading NV, Daniela de Beldera, podczas obróbki specjaliści starali się zachować naturalne cechy kamienia, świadczące o jego powstawaniu i przemieszczaniu się z głębi Ziemi na powierzchnię, a nie usunąć wszystkie nierówności i charakterystyczne ślady.

Wartość diamentu oraz informacje dotyczące ewentualnej sprzedaży nie zostały oficjalnie ogłoszone.

Źródło: DMCC (Dubajskie Wielobranżowe Centrum Towarowo-Surowcowe)

Żołnierz rezerwy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych znalazł w stanie Arkansas diament o masie 6,03 karata podczas transmisji na żywo w serwisie TikTok. Wartość tego drogocennego kamienia szacuje się na ponad 1 mln dolarów.

Średnia cena naturalnego diamentu o masie jednego karata spadła w ciągu pięciu lat o 51% — z 8 007 dolarów w 2021 roku do 3 898 dolarów obecnie.

Na aukcji Christie’s w szwajcarskiej Genewie sprzedano słynny niebieski diament w kształcie gruszki „Mellon Blue” za 25,6 mln dolarów.

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