В Дубае представили самый большой в мире черный бриллиант

В Дубае впервые публично продемонстрировали черный бриллиант «Инфинити» весом 888,88 карата. Его представила бельгийская компания Diamond Trading NV в ходе Дубайской алмазной конференции 26 октября.

Необработанный камень весом 1138 карат происходит из Демократической Республики Конго. В 1975 году его приобрел Эндрю Коксон от имени компании De Beers.

В 2013 году Американский геммологический институт исследовал кристалл и признал его крупнейшим природным алмазом, состоящим из единого кристалла, среди тех, которые институт к тому времени исследовал и описал.

Огранка и полировка длились с 2022 по 2024 год. В результате камень приобрел нынешнюю форму, а с момента приобретения необработанного алмаза до завершения работы прошло почти 50 лет.

По словам представителя Diamond Trading NV Даниэля де Белдера, во время обработки специалисты стремились сохранить природные особенности камня, свидетельствующие о его формировании и движении из недр Земли на поверхность, а не устранить все неровности и характерные следы.

Стоимость бриллианта и информация о возможной продаже официально не объявлялись.

Источник: DMCC (Дубайский многопрофильный товарно-сырьевой центр)

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