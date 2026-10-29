Молдавский певец Иван Люленов рассказал о трудностях с оформлением вида на жительство в Украине

Молдавский певец и юморист Иван Люленов в течение шести месяцев занимается оформлением вида на постоянное или временное проживание в Украине.

По его словам, процедура получения документов оказалась сложной и проходит в общем порядке, без каких-либо льгот. Люленов, который активно создает украиноязычный контент и принял участие во Всеукраинском радиодиктанте национального единства, выразил надежду завершить юридические процедуры и писать следующий радиодиктант уже с официальными украинскими документами.

«Последние полгода активно занимаюсь получением вида на жительство. К сожалению, процедура сложная, прохожу её как все иностранцы, и даже сходство со Сковородой в миграционной службе ничего не решает. Но я справлюсь! Следующий диктант уже буду писать с украинскими документами», — заверил исполнитель.

Источник: Threads.

В понедельник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса, в частности Иван Люленов.

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