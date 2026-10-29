Mołdawski piosenkarz Iwan Lulenow opowiedział o trudnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na pobyt na Ukrainie

Mołdawski piosenkarz i humorysta Iwan Lulenow od sześciu miesięcy stara się o uzyskanie pozwolenia na pobyt stały lub czasowy na Ukrainie.

Jak twierdzi sam artysta, procedura uzyskania dokumentów okazała się skomplikowana i przebiega zgodnie z ogólnymi zasadami, bez żadnych ulg. Lulenow, który aktywnie tworzy treści w języku ukraińskim i wziął udział w Ogólnoukraińskim Dyktandzie Radiowym Jedności Narodowej, wyraził nadzieję, że uda mu się zakończyć procedury prawne i napisać kolejne dyktando radiowe już z oficjalnymi ukraińskimi dokumentami.

„Od pół roku aktywnie staram się o pozwolenie na pobyt. Niestety procedura jest skomplikowana, przechodzę przez nią tak jak wszyscy cudzoziemcy, a nawet podobieństwo do Skovorody w urzędzie migracyjnym niczego nie rozstrzyga. Ale dam radę! Następny dyktando będę już pisał z ukraińskimi dokumentami” – zapewnił wykonawca.

Źródło: Threads.

W poniedziałek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu, w tym Iwan Lulenow.

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