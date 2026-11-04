В возрасте 95 лет умер немецкий писатель и художник-иллюстратор Янош, настоящее имя которого — Хорст Эккерт. О смерти автора сообщил его издатель Бернхард Файсс, пишет Deutsche Welle. По словам издателя, Янош умер спокойно.

Автор создал более 150 книг, переведенных более чем на 30 языков. Мировую популярность ему принесли детские персонажи Медведь, Тигр и Тигроутка — деревянная утка на колесиках в желто-коричневую полоску.

Путь к литературе

Янош родился 11 марта 1931 года в городе Гинденбург в Верхней Силезии, ныне это польский город Забже. После Второй мировой войны его семья была вынуждена бежать в Германию. В 1953 году он начал обучение в Академии искусств в Мюнхене, однако после нескольких семестров его отчислили из-за «отсутствия таланта».

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После этого Янош работал независимым художником и начал писать. Его первая детская книга — о лошади по имени Валек — вышла в 1960 году. Помимо литературы для детей, он также писал книги для взрослых, в которых обращался к теме собственного детства.

Панама, Тигроутка и мировое признание

Наибольший успех Яношу принесла книга Oh, wie schön ist Panama, известная на английском языке как The Trip to Panama. В ней Тигр и Медведь отправляются на поиски своего рая в Панаме, но в конце концов возвращаются туда, откуда начали путешествие. За это произведение в 1979 году писатель получил Немецкую премию молодежной книги.

Образы из его книг появлялись на чашках, почтовых марках, украшениях и самолетах; по сюжетам произведений также снимали фильмы и телесериалы на немецком и английском языках. С 1980 года Янош жил с женой Инес на канарском острове Тенерифе. В 2013–2019 годах он вел колонку в немецком еженедельнике Die Zeit от имени персонажа господина Вондрака.

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