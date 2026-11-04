У 95 років помер німецький дитячий письменник Янош — Deutsche Welle

У віці 95 років помер німецький письменник і художник-ілюстратор Янош, справжнє ім’я якого Горст Екерт. Про смерть автора повідомив його видавець Бернгард Файль, пише Deutsche Welle. За словами видавця, Янош помер спокійно.

Автор створив понад 150 книжок, перекладених більш ніж 30 мовами. Світову популярність йому принесли дитячі персонажі Ведмідь, Тигр і Тигрокачка — дерев’яна качка на коліщатках у жовто-коричневу смужку.

Шлях до літератури

Янош народився 11 березня 1931 року в місті Гінденбург у Верхній Сілезії, нині це польське місто Забже. Після Другої світової війни його родина була змушена тікати до Німеччини. У 1953 році він почав навчання в Академії мистецтв у Мюнхені, однак після кількох семестрів його відрахували через «брак таланту».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після цього Янош працював незалежним художником та почав писати. Його перша дитяча книжка — про коня на ім’я Валек — вийшла 1960 року. Окрім літератури для дітей, він також писав книжки для дорослих, у яких звертався до теми власного дитинства.

Панама, Тигрокачка і світове визнання

Найбільший успіх Яношу принесла книжка Oh, wie schön ist Panama, відома англійською як The Trip to Panama. У ній Тигр і Ведмідь вирушають на пошуки свого раю в Панамі, але зрештою повертаються туди, звідки почали подорож. За цей твір 1979 року письменник отримав Німецьку премію молодіжної книги.

Образи з його книжок з’являлися на чашках, поштових марках, прикрасах і літаках; за сюжетами творів також знімали фільми та телесеріали німецькою й англійською мовами. З 1980 року Янош жив із дружиною Інес на канарському острові Тенерифе. У 2013–2019 роках він вів колонку в німецькому тижневику Die Zeit від імені персонажа пана Вондрака.

Читай нас у