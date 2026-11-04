德国作家兼插画家雅诺什去世，享年95岁，其真名为霍斯特·埃克特。作者的出版商伯恩哈德·法伊斯向外界公布了这一消息，德国之声报道。据出版商称，雅诺什安详离世。

这位作者创作了150多本书，被翻译成30多种语言。儿童角色熊、老虎和虎鸭为他带来了全球知名度——虎鸭是一只带轮子的黄褐条纹木鸭。

文学之路

雅诺什于1931年3月11日出生在上西里西亚的兴登堡市，现为波兰城市扎布热。第二次世界大战后，他的家人被迫逃往德国。1953年，他开始在慕尼黑艺术学院学习，但几个学期后因“缺乏天赋”被开除。

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此后，雅诺什以自由艺术家身份工作，并开始写作。他的第一本儿童读物讲述了一匹名叫瓦莱克的马，于1960年出版。除儿童文学外，他还创作了面向成人的书籍，涉及自己童年的主题。

巴拿马、虎鸭与世界认可

雅诺什最成功的作品是Oh, wie schön ist Panama，其英文版名为The Trip to Panama。书中，老虎和熊启程前往巴拿马寻找自己的乐园，但最终回到了他们开始旅行的地方。凭借这部作品，这位作家于1979年获得德国青少年图书奖。

他书中的形象出现在杯子、邮票、饰品和飞机上；根据其作品改编的德语和英语电影及电视剧也被拍摄。自1980年起，雅诺什与妻子伊内斯住在加那利群岛的特内里费岛。2013年至2019年，他以角色翁德拉克先生的名义在德国周报Die Zeit开设专栏。

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