W wieku 95 lat zmarł niemiecki pisarz i ilustrator Janosch, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Horst Eckert. O śmierci autora poinformował jego wydawca Bernhard Faiß, pisze Deutsche Welle. Według wydawcy Janosch zmarł spokojnie.

Autor stworzył ponad 150 książek, przetłumaczonych na ponad 30 języków. Światową popularność przyniosły mu dziecięce postacie Niedźwiedzia, Tygrysa i Tygrysiej Kaczki — drewnianej kaczki na kółkach w żółto-brązowe paski.

Droga do literatury

Janosch urodził się 11 marca 1931 roku w mieście Hindenburg na Górnym Śląsku, obecnie jest to polskie miasto Zabrze. Po II wojnie światowej jego rodzina została zmuszona do ucieczki do Niemiec. W 1953 roku rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, jednak po kilku semestrach został skreślony z powodu „braku talentu”.

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Po tym Janosch pracował jako niezależny artysta i zaczął pisać. Jego pierwsza książka dla dzieci — o koniu imieniem Walek — ukazała się w 1960 roku. Oprócz literatury dla dzieci pisał także książki dla dorosłych, w których poruszał temat własnego dzieciństwa.

Panama, Tygrysia Kaczka i światowe uznanie

Największy sukces Janoschowi przyniosła książka Oh, wie schön ist Panama, znana po angielsku jako The Trip to Panama. Tygrys i Niedźwiedź wyruszają w niej na poszukiwanie swojego raju w Panamie, lecz ostatecznie wracają tam, skąd rozpoczęli podróż. Za ten utwór pisarz otrzymał w 1979 roku Niemiecką Nagrodę Literatury Młodzieżowej.

Postacie z jego książek pojawiały się na kubkach, znaczkach pocztowych, biżuterii i samolotach; na podstawie jego utworów powstawały także filmy i seriale telewizyjne w języku niemieckim i angielskim. Od 1980 roku Janosch mieszkał z żoną Ines na kanaryjskiej wyspie Teneryfa. W latach 2013–2019 prowadził rubrykę w niemieckim tygodniku Die Zeit w imieniu postaci pana Wondraka.

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