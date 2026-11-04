В Катманду, Непал, завершился трехдневный Kathmandu Film Festival, в рамках которого показали новые фильмы и отреставрированную классику, а также обсудили развитие национальной киноиндустрии. Первый фестиваль организовали городские власти Катманду, сообщает Kathmandu Post.

В программу вошли классические непальские фильмы «Ke Ghar Ke Dera» 1985 года и «Kumari» 1977 года. На заключительном мероприятии в музее Taragaon Next в Баудхе показали 18-минутный фильм Дипака Раунияра «Private Property» 2026 года. Действие картины происходит на американской автозаправке, а сама она затрагивает вопросы расы, предубеждений, чувства привилегированности и принадлежности.

Развитие киноиндустрии

Участники панели «Киноиндустрия Непала: прошлое, настоящее и будущее» обсудили рост производства фильмов, кассовых сборов и числа кинопоказов. Актер Хари Банша Ачарья, дебютировавший в «Lobhi Papi» в 1990 году, вспомнил, что раньше в стране снимали приблизительно один фильм за пять лет, используя целлулоид и 16-миллиметровую пленку. Теперь, по его словам, в Непале в среднем выпускают почти 100 фильмов ежегодно.

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Продюсер Прачанда Ман Шрестха отметил, что увеличение количества релизов и кассовых доходов само по себе не гарантирует будущего индустрии. По его мнению, повторение формулы предыдущих хитов без стремления к творческому качеству может привести к потере аудитории.

ИИ и аутентичное представление сообществ

На фестивале также говорили о применении искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Режиссер Басанта Нираула использовал ИИ на этапе подготовки «Paanch Pandav», чтобы визуализировать сцену, а режиссерка Дипа Шри Нираула применила технологию в «Chhakka Panja 5», чтобы омолодить актера Дипака Раджа Гири в одном из эпизодов. В то же время режиссер-документалист Нгима Гелу Шерпа призвал не полагаться на ИИ только ради ускорения работы.

Актриса Тхинли Лхамо подчеркнула необходимость более аутентично представлять гималайские и коренные сообщества Непала через оригинальные истории. Она также привела пример фильма «Tenzing», сценарий к которому, по ее словам, создавали почти 18 лет, подчеркнув важность времени и исследований для работы над картиной.

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