迪拜展出全球最大的黑钻

重达888.88克拉的黑色钻石“Infinity”在迪拜首次公开亮相。10月26日，比利时公司Diamond Trading NV在迪拜钻石大会上展示了这颗钻石。

这颗重达1138克拉的原石产自刚果民主共和国。1975年，安德鲁·科克森代表德比尔斯公司购得此石。

2013年，美国宝石学研究所对该晶体进行了研究，并将其认定为该研究所当时研究和描述过的最大单晶天然钻石。

切割和抛光工作从2022年持续至2024年。最终，这颗钻石呈现出如今的形态，而从购入原石到完成加工，历时近50年。

据Diamond Trading NV公司代表丹尼尔·德·贝尔德（Daniel de Belder）介绍，在加工过程中，专家们致力于保留这颗钻石的自然特征——这些特征见证了它从地球深处形成并移动至地表的过程——而非去除所有不平整之处和独特的痕迹。

这颗钻石的价格及可能的销售信息尚未正式公布。

来源：DMCC（迪拜多领域商品与原材料中心）

一名美国海军预备役军人在阿肯色州进行TikTok直播时，发现了一颗重达6.03克拉的钻石。这颗珍贵宝石的价值估计超过100万美元。

过去五年间，1克拉天然钻石的平均价格下跌了51%——从2021年的8,007美元降至目前的3,898美元。

在瑞士日内瓦举行的佳士得拍卖会上，著名的梨形蓝钻“梅隆蓝”（Mellon Blue）以2560万美元的价格成交。

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