奥莱娜·斯维特利茨卡就其在《乌克兰之声》节目中的表现所受到的批评作出回应

女演员奥莱娜·斯维特利茨卡在参加《乌克兰好声音》第14季“盲选”环节后，对随之而来的批评浪潮做出了回应。 她成功加入了娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡的战队，但她的表演却引发了观众褒贬不一的反应。

斯维特利茨卡在Instagram上表示，她对被指控存在裙带关系以及有人猜测她参加该节目是付费的说法感到特别惊讶。 据这位女演员称，在她的演艺生涯中，她曾数百次参加试镜并遭遇拒绝，但从未失去对自我的信心。

她强调，虽然不认为自己是专业歌手，但还是决定尝试实现自己的梦想。这位女演员还表示，她愿意听取建设性的意见，并进一步磨练自己的嗓音。

斯维特利茨卡坚称，她并不后悔参与该项目。 她称这次经历是莫大的荣幸，并提到了男友塔拉斯·齐姆巴柳克的支持、与蒂娜·卡罗尔和娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅的相识，以及向专业歌手学习的机会。

这位女演员补充道，她不会让负面评论左右自己的价值。她希望成为女儿们的榜样，向她们证明：即使屡遭拒绝，也值得为梦想而努力。

来源：奥莱娜·斯维特利茨卡的Instagram

乌克兰女演员奥莱娜·斯维特利茨卡参加了第14季歌唱比赛《国家之声》，演唱了歌手盖塔娜的歌曲《孤独的女老板》。

阿尔捷姆·皮沃瓦罗夫成为新一季《国家之声》的第四位导师。他将与蒂娜·卡罗尔、娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅以及MONATIK共同执教。

《国家之声》欧洲赛季的超级总决赛在华沙举行。直播由波兰广播电视公司（Telewizja Polska，TVP）提供支持。

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