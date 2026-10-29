Olena Svitlytska odpowiedziała na krytykę swojego występu w programie „Głos kraju”

Aktorka Olena Svitlytska zareagowała na falę krytyki po udziale w przesłuchaniach w ciemno w 14. sezonie programu „Głos kraju”. Została zakwalifikowana do drużyny Natalii Mogilewskiej, jednak jej występ wywołał mieszane reakcje widzów.

Svitlytska opowiedziała na Instagramie, że szczególnie zaskoczyły ją zarzuty o nepotyzm oraz przypuszczenia, jakoby jej udział w programie był opłacony. Według aktorki, w trakcie swojej kariery artystycznej setki razy brała udział w castingach i otrzymywała odmowy, ale nie traciła wiary w siebie.

Podkreśliła, że nie uważa się za profesjonalną wokalistkę, jednak postanowiła spróbować spełnić swoje marzenie. Aktorka oświadczyła również, że jest gotowa uwzględniać konstruktywne uwagi i dalej pracować nad swoim głosem.

Svitlytska zapewniła, że nie żałuje udziału w projekcie. Nazwała to doświadczenie wielkim zaszczytem, wspominając wsparcie ukochanego Tarasa Cymbaliuka, poznanie Tiny Karol i Natalii Mogilewskiej oraz możliwość nauki u profesjonalnej wokalistki.

Aktorka dodała, że nie pozwoli, by negatywne komentarze decydowały o jej wartości. Chce być wzorem dla swoich córek i pokazywać im, że warto dążyć do marzeń, nawet jeśli wielokrotnie spotyka się z odmową.

Źródło: Instagram Oleny Svitlyckiej

Ukraińska aktorka Olena Svitlytska wzięła udział w 14. sezonie konkursu piosenki „Głos kraju”, wykonując utwór piosenkarki Gaitany „Samotna szefowa”.

Artem Piwowarow został czwartym trenerem nowego sezonu programu „Głos kraju”. Dołączy do Tiny Karol, Natalii Mogilewskiej i MONATIKA.

W Warszawie odbył się superfinał europejskiego sezonu programu „Głos kraju”. Transmisja na żywo została zrealizowana przy wsparciu polskiej stacji Telewizja Polska (TVP).

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