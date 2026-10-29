Елена Светлицкая ответила на критику своего выступления в шоу «Голос страны»

Актриса Елена Светлицкая отреагировала на волну критики после участия в «слепых» прослушиваниях 14-го сезона шоу «Голос страны». Она прошла в команду Натальи Могилевской, однако ее выступление вызвало неоднозначную реакцию зрителей.

Свитлицкая рассказала в Instagram, что особенно удивилась обвинениям в кумовстве и предположениям, будто её участие в шоу было оплачено. По словам актрисы, на протяжении своего творческого пути она сотни раз проходила кастинги и получала отказы, но не теряла веры в себя.

Она подчеркнула, что не считает себя профессиональной певицей, однако решила попробовать осуществить свою мечту. Актриса также заявила, что готова учитывать конструктивные замечания и больше работать над голосом.

Свитлицкая заверила, что не жалеет об участии в проекте. Она назвала этот опыт большой честью, упомянув поддержку любимого Тараса Цимбалюка, знакомство с Тиной Кароль и Натальей Могилевской, а также возможность учиться у профессиональной певицы.

Актриса добавила, что не позволит негативным комментариям определять её ценность. Она хочет быть примером для своих дочерей и показывать им, что стоит идти к мечтам, даже если приходится неоднократно слышать отказы.

Источник: Instagram Елены Светлицкой

Украинская актриса Елена Светлицкая приняла участие в 14-м сезоне песенного конкурса «Голос страны», исполнив композицию певицы Гайтаны «Одинокая босса».

Артем Пивоваров стал четвертым тренером нового сезона «Голоса страны». Он присоединится к Тине Кароль, Наталье Могилевской и MONATIKу.

В Варшаве состоялся суперфинал европейского сезона «Голоса страны». Прямой эфир прошел при поддержке польского телеканала Telewizja Polska (TVP).

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