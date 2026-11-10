塔拉斯·托波利亚获颁乌克兰功勋艺术家证书

乌克兰乐队“Antytila”的主唱塔拉斯·托波利亚首次展示了由总统沃洛迪米尔·泽连斯基授予他的“乌克兰功勋艺术家”证书。 这位艺术家发布了一张手持奖项的照片，并配上了一段简短而富有象征意义的文字。

在公开的照片中，塔拉斯·托波利亚身着商务西装，手持“乌克兰功勋艺术家”证书。他在帖文中写道：“我为乌克兰人民服务。”

该帖子收到了众多粉丝和同行艺术家的祝贺。在评论中，网友们强调，塔拉斯·托波利亚凭借其艺术创作、辛勤工作和公民立场，完全配得上这一荣誉称号。

在歌手的帖子评论区中，出现了以下祝贺留言：

“祝贺！这一称号并非空授——而是你通过自己的言行、辛勤工作和实际行动赢得的。这才是最宝贵的！”

“祝贺你，朋友！”

“衷心祝贺你，塔拉斯！愿你所有的愿望都能实现。”

“亲爱的塔拉斯！我发自内心地为你高兴并向你表示祝贺。这确实是名副其实的‘实至名归’。”

“早就该有了！祝贺你，塔拉西克！”

“祝贺你，朋友！”

“最诚挚的祝贺！”

“哇，祝贺你，塔拉斯！你真了不起。”

“祝贺你，塔拉斯·弗拉基米罗维奇！”

8月24日，值此乌克兰独立35周年之际，塔拉斯·托波利亚被授予乌克兰功勋艺术家称号。当时，总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了关于向乌克兰文化界代表授予国家奖项的总统令。

除“安提蒂拉”乐队主唱外，歌手兹拉塔·奥格涅维奇以及“奥努卡”乐队主唱娜塔莉亚·日日琴科也获颁乌克兰功勋艺术家荣誉称号。

这位歌手在自己的Facebook主页上分享了相关细节。

此前，安提蒂拉乐队主唱塔拉斯·托波利亚曾分享了离婚后的生活细节。 这位音乐人透露了目前的居住地，并谈到了在家庭关系破裂后，他如何与前妻及孩子们保持联系。

托波利亚为了孩子与前妻保持联系。这位音乐人在接受玛丽奇卡·帕达尔科采访时指出，虽然情况各不相同，但他们作为成年人，始终努力寻求共识。

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