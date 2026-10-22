Pisarka Sara Goodman Confino wyraziła poparcie dla Ukrainy i zapowiedziała nowe tłumaczenia

Znana amerykańska autorka bestsellerów, Sarah Goodman Confino, wyraziła publiczne poparcie dla Ukrainy i ogłosiła sprzedaż praw do tłumaczenia swoich nowych powieści.

Jak poinformowała autorka książek „Za każdym dobrym mężczyzną” i „Nie zapominaj pisać”, ukraińskie wydania jej trzech kolejnych powieści pojawią się na półkach w ciągu 18–24 miesięcy. Ukraińscy czytelnicy w mediach społecznościowych podziękowali pisarce za jej stanowisko oraz aktywne promowanie ukraińskich tłumaczeń w czasie wojny.

Źródło: Instagram Sary Goodman Confino

Światowej sławy brytyjska pisarka, autorka serii książek o Harrym Potterze, J.K. Rowling, odpowiedziała na pozdrowienia Ukrainki hashtagiem „Chwała Ukrainie!”.

Ukrainka z Ternopola, Diana Pasko, podczas podróży do Stanów Zjednoczonych spotkała znanego brytyjskiego aktora Daniela Radcliffe’a, który zagrał główną rolę w filmach o Harrym Potterze. Gwiazda nie tylko zgodziła się na wspólne zdjęcie, ale także okazała szczere poparcie dla Ukrainy.

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