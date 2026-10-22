Wokalistka zespołu KAZKA, Oleksandra Zaricka, zaprezentowała efekty wieloletniej pracy nad swoją sylwetką.

Piosenkarka, która wcześniej ważyła 135 kg, opublikowała filmik na TikToku, którego okładkę stanowi zdjęcie przedstawiające ją w bieliźnie i półprzezroczystej narzutce.

Artystka zaczęła aktywnie pracować nad swoją sylwetką kilka lat temu. Regularnie uprawia sport, w szczególności wykonuje ćwiczenia siłowe z dodatkowym obciążeniem. W tym czasie Zaricka schudła co najmniej 35 kg.

Wcześniej piosenkarka przyznawała, że kiedyś wiązała szczęście z osiągnięciem idealnych wymiarów, jednak z czasem zmieniła swoje podejście do własnego wyglądu. Teraz jej celem nie jest konkretna liczba na wadze, ale sylwetka, w której będzie czuła się komfortowo.

Źródło: TikTok zespołu KAZKA.

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