Wokalistka zespołu KAZKA, Oleksandra Zaricka, zaprezentowała swoją sylwetkę po tym, jak schudła 35 kg
Wokalistka zespołu KAZKA, Oleksandra Zaricka, zaprezentowała efekty wieloletniej pracy nad swoją sylwetką.
Piosenkarka, która wcześniej ważyła 135 kg, opublikowała filmik na TikToku, którego okładkę stanowi zdjęcie przedstawiające ją w bieliźnie i półprzezroczystej narzutce.
Artystka zaczęła aktywnie pracować nad swoją sylwetką kilka lat temu. Regularnie uprawia sport, w szczególności wykonuje ćwiczenia siłowe z dodatkowym obciążeniem. W tym czasie Zaricka schudła co najmniej 35 kg.
Wcześniej piosenkarka przyznawała, że kiedyś wiązała szczęście z osiągnięciem idealnych wymiarów, jednak z czasem zmieniła swoje podejście do własnego wyglądu. Teraz jej celem nie jest konkretna liczba na wadze, ale sylwetka, w której będzie czuła się komfortowo.
Źródło: TikTok zespołu KAZKA.
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