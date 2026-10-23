Zmarł artysta ludowy Ukrainy Fiodor Strygun

W wieku 87 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł ukraiński aktor i reżyser teatralny Fiodor Strygun. Artysta Ludowy Ukrainy poświęcił ponad pół wieku Lwowskiemu Teatrowi Narodowemu im. Marii Zankoweckiej.

O śmierci artysty poinformował burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj.

Sadowy zaznaczył, że Fiodor Strygun poświęcił swoje życie ukraińskiej sztuce teatralnej. Według burmistrza dla Lwowa nazwisko aktora na zawsze pozostanie związane z Teatrem im. Marii Zankoweckiej.

Burmistrz złożył kondolencje rodzinie, bliskim artysty oraz całej społeczności teatralnej.

Fedir Strygun był ukraińskim aktorem, reżyserem, akademikiem, profesorem oraz przewodniczącym Lwowskiego Międzyobwodowego Oddziału Narodowego Związku Działaczy Teatralnych Ukrainy.

W latach 1987–2019 pełnił funkcję dyrektora artystycznego i głównego reżysera Lwowskiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zankoweckiej.

Za wkład w rozwój sztuki ukraińskiej Strygun został laureatem Narodowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki, a także nagród im. Iwana Kotłarewskiego i Mykoły Sadowskiego. Ponadto został uhonorowany szeregiem odznaczeń państwowych.

Artysta był członkiem Akademii Sztuk Pięknych Ukrainy, zasiadał w Komitecie Narodowych Nagród Ukrainy im. Tarasa Szewczenki, pracował jako profesor i kierownik katedry reżyserii na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

Źródło: Andrij Sadowyj

Wcześniej artysta ludowy Ukrainy Fiodor Strygun trafił do szpitala po operacji.

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