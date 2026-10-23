乌克兰人民艺术家费多尔·斯特里古恩去世

乌克兰演员兼戏剧导演费多尔·斯特里古恩在经历了长期重病后，于87岁高龄去世。这位乌克兰人民艺术家将半个多世纪的时光奉献给了利沃夫玛丽亚·赞科维茨卡娅国家剧院。

利沃夫市长安德烈·萨多维宣布了这位艺术家的逝世消息。

萨多维指出，费奥多尔·斯特里古恩将一生奉献给了乌克兰戏剧艺术。据市长称，对于利沃夫而言，这位演员的名字将永远与玛丽亚·赞科维茨卡娅剧院紧密相连。

市长向这位艺术家的家人、亲友以及整个戏剧界表示了哀悼。

费奥多尔·斯特里古恩是乌克兰演员、导演、院士、教授，曾任乌克兰国家戏剧工作者联盟利沃夫跨地区分会主席。

1987年至2019年间，他担任利沃夫玛丽亚·赞科维茨卡娅乌克兰戏剧剧院的艺术总监兼首席导演。

因对乌克兰艺术发展的贡献，斯特里古恩荣获了乌克兰塔拉斯·舍甫琴科国家奖，以及伊万·科特利亚雷夫斯基奖和尼古拉·萨多夫斯基奖。此外，他还获得了一系列国家奖项。

这位艺术家曾任乌克兰艺术学院院士，是乌克兰塔拉斯·舍甫琴科国家奖评委会成员，并曾在伊万·弗兰科利沃夫斯基国立大学担任导演系教授兼系主任。

来源：安德烈·萨多维

此前，乌克兰人民艺术家费奥多尔·斯特里古恩在手术后被送入医院。

另据报道，著名乌克兰儿科医生、院士尤里·安蒂普金已去世。

乌克兰女歌手娜塔莉亚·布钦斯卡表示，由于健康问题，她不得不取消并推迟近期的一些演唱会。

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