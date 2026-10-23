Скончался народный артист Украины Федор Стригун

На 87-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался украинский актер и театральный режиссер Федор Стригун. Народный артист Украины более полувека посвятил работе во Львовском национальном театре имени Марии Заньковецкой.

О смерти артиста сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый отметил, что Федор Стригун посвятил свою жизнь украинскому театральному искусству. По словам мэра, для Львова имя актера навсегда останется связанным с театром имени Марии Заньковецкой.

Мэр выразил соболезнования семье, близким артиста и всему театральному сообществу.

Федор Стригун был украинским актером, режиссером, академиком, профессором и председателем Львовского межобластного отделения Национального союза театральных деятелей Украины.

С 1987 по 2019 год он занимал должности художественного руководителя и главного режиссера Львовского украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.

За вклад в развитие украинского искусства Стригун стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, а также премий имени Ивана Котляревского и Николая Садовского. Кроме того, он был удостоен ряда государственных наград.

Артист был академиком Академии искусств Украины, входил в состав Комитета Национальных премий Украины имени Тараса Шевченко, работал профессором и заведующим кафедрой режиссуры Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Источник: Андрей Садовый

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