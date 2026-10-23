Japoński pisarz Ryu Murakami zmarł w wieku 74 lat — The Japan Times

W Japonii zmarł pisarz Ryu Murakami w wieku 74 lat. O śmierci autora, którego twórczość poruszała tematy seksu, przemocy i kultury młodzieżowej, poinformowało jego wydawnictwo Gentosha.

Oświadczenie wydawnictwa

Jak podaje The Japan Times, Gentosha oświadczyło, że jest głęboko zasmucone przedwczesną śmiercią pisarza. Wydawnictwo zaznaczyło, że przez całą swoją karierę Murakami konsekwentnie tworzył ostre i prowokacyjne utwory skierowane do młodszej publiczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najsłynniejsze powieści

Debiutancka powieść Murakamiego Almost Transparent Blue opowiadała o młodych ludziach pogrążonych w narkotykach i seksie. W 1976 roku książka zdobyła jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Japonii.

Wśród innych znanych dzieł autora jest powieść Coin Locker Babies, opublikowana w 1980 roku. Opowiada ona o dzieciach porzuconych w skrytkach bagażowych i ich późniejszym przetrwaniu. W powieści In The Miso Soup z 1997 roku pisarz opisał zanurzenie turysty w tokijskiej dzielnicy czerwonych latarni. Utwory Ryu Murakamiego były tłumaczone na różne języki świata.

Czytaj nas na