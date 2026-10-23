Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет — The Japan Times

В Японии умер писатель Рю Мураками в возрасте 74 лет. О смерти автора, чьи произведения исследовали темы секса, насилия и молодежной культуры, сообщило его издательство Gentosha.

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Как сообщает The Japan Times, в Gentosha заявили, что глубоко опечалены преждевременной смертью писателя. В издательстве отметили, что на протяжении всей карьеры Мураками постоянно создавал острые и провокационные произведения, рассчитанные на молодую аудиторию.

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Самые известные романы

Дебютный роман Мураками Almost Transparent Blue рассказывал о молодых людях, погруженных в наркотики и секс. В 1976 году эта книга получила одну из самых престижных литературных наград Японии.

Среди других известных произведений автора — роман Coin Locker Babies, опубликованный в 1980 году. В нем говорится о детях, которых оставили в камерах хранения, и их последующем выживании. В романе 1997 года In The Miso Soup писатель описал погружение туриста в токийский квартал красных фонарей. Произведения Рю Мураками переводились на различные языки мира.

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