Pakistański film krótkometrażowy The Last Glance w reżyserii Kamrana Faika zakwalifikował się do udziału w selekcji do Oscarów 2027. Film otrzymał nagrodę jury za najlepszy film krótkometrażowy na 21. Festiwalu Filmowym Tasveer w Seattle w USA, informuje Dawn.

Kwalifikacja do nagrody

Faik oświadczył, że The Last Glance był jedynym filmem festiwalu Tasveer, który zakwalifikował się do udziału w selekcji do Oscarów. Jak zaznaczył, spośród tysięcy filmów krótkometrażowych kwalifikację uzyskuje około 200 produkcji.

Reżyser podkreślił, że kwalifikacja nie jest nominacją do nagrody. Poinformował również, że zespół pracuje nad pozyskaniem aktora nominowanego do Oscara jako producenta wykonawczego; według Faika aktor ten będzie reprezentował film w przyszłym roku.

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Fabuła i wyróżnienia festiwalowe

Film opowiada o rodzinie, która w środku nocy ucieka ze swojej wioski, ratując się przed przemocą. W filmie wystąpili Adnan Shah Tipu, Arij Ayub i Fahad Hashmi. Scenarzystą i producentem był Kamran Faik, producentem — Umer Pirzada, a producentem wykonawczym — Khalid Saeed Khan. Współproducentami byli Mike McNamara i Armina Rana Khan.

Wcześniej The Last Glance otrzymał nagrodę za najlepszy międzynarodowy film krótkometrażowy na Mosaic International South Asian Film Festival w Kanadzie. Film wybrano również do grona ośmiu finalistów programu filmów krótkometrażowych Asian World Film Festival w Los Angeles, spośród produkcji z ponad 50 krajów Azji.

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