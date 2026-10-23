Пакистанский короткометражный фильм The Last Glance режиссера Камрана Фаика получил квалификацию для участия в отборе на премию «Оскар» 2027 года. Картина получила приз жюри за лучший короткометражный фильм на 21-м кинофестивале Tasveer в Сиэтле, США, сообщает Dawn.

Квалификация на премию

Фаик заявил, что The Last Glance стала единственной картиной фестиваля Tasveer, квалифицировавшейся для участия в отборе на «Оскар». По его словам, из тысяч короткометражных фильмов квалификацию получают примерно 200 работ.

Режиссер подчеркнул, что квалификация не является номинацией на премию. Он также сообщил, что команда работает над привлечением актера, номинированного на «Оскар», в качестве исполнительного продюсера; по словам Фаика, этот актер будет представлять картину в следующем году.

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Сюжет и фестивальные награды

Фильм рассказывает о семье, которая среди ночи бежит из своей деревни, спасаясь от насилия. В картине сыграли Аднан Шах Типу, Аридж Аюб и Фахад Хашми. Сценаристом и продюсером выступил Камран Фаик, продюсером — Умер Пирзада, а исполнительным продюсером — Халид Саид Хан. Сопродюсерами были Майк Макнамара и Армина Рана Хан.

Ранее The Last Glance получил награду за лучший международный короткометражный фильм на Mosaic International South Asian Film Festival в Канаде. Также картину отобрали в число восьми финалистов программы короткометражных фильмов Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе среди работ из более чем 50 азиатских стран.

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