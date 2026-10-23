由卡姆兰·法伊克执导的巴基斯坦短片《The Last Glance》已获得参加2027年奥斯卡金像奖评选的资格。该片在美国西雅图举行的第21届Tasveer电影节上获得评审团最佳短片奖，Dawn报道。

获得奖项评选资格

法伊克表示，《The Last Glance》是Tasveer电影节上唯一获得奥斯卡评选资格的影片。据他所说，在数千部短片中，大约有200部作品能够获得资格。

导演强调，获得资格并不等同于获得该奖项提名。他还表示，团队正在努力邀请一名曾获奥斯卡提名的演员担任执行制片人；法伊克称，这名演员将于明年代表该片。

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剧情与电影节荣誉

影片讲述了一个家庭在深夜逃离村庄、躲避暴力的故事。阿德南·沙阿·蒂普、阿里吉·阿尤布和法哈德·哈什米出演了该片。卡姆兰·法伊克担任编剧和制片人，乌默尔·皮尔扎达担任制片人，哈立德·赛义德·汗担任执行制片人。迈克·麦克纳马拉和阿尔米娜·拉纳·汗担任联合制片人。

此前，《The Last Glance》曾在加拿大Mosaic国际南亚电影节获得最佳国际短片奖。该片还从来自50多个亚洲国家的作品中脱颖而出，入选洛杉矶亚洲世界电影节短片单元的八部决赛影片。

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