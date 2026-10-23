此前曾卷入语言争议的乌克兰人民艺术家拉里萨·卡多奇尼科娃用乌克兰语演唱了一首歌曲。 这位女演员在戏剧歌舞秀《这一刻就是你的人生》中登台献艺，该演出是为纪念基辅莱西·乌克兰卡剧院成立100周年而举办的，而她正是该剧院资历最深的演员之一。

明年，卡多奇尼科娃将迎来90岁寿辰。

拉里萨·卡多奇尼科娃与乌克兰人民艺术家、剧团演员鲍里斯·沃兹纽克十指相扣，一同走上莱西·乌克兰卡剧院的舞台。“你的岁月就是你的财富。 这是你人生的特权。女演员永远18岁。而我们正在庆祝这一周年纪念日，”拉里萨·卡多奇尼科娃以这番话拉开了她的表演序幕。

在演出过程中，鲍里斯·沃兹纽克和拉里萨·卡多奇尼科娃不仅演唱了歌曲，还回忆起初次登台时忘词的经历。他们的表演饱含对在莱西·乌克兰卡剧院漫长职业生涯的怀旧之情。

拉里萨·卡多奇尼科娃身着一袭亮眼的红色连衣裙，佩戴着一条硕大的红色项链，头戴一顶与整体造型相呼应的、由五彩鲜花编织而成的花环，亮相于舞台。 此外，这位“永远18岁的女演员”还穿上了高跟鞋，这让她显得更加优雅。

拉里萨·卡多奇尼科娃是乌克兰人民艺术家、塔拉斯·格里戈里耶维奇·舍甫琴科乌克兰国家奖得主，乌克兰国家电影工作者联盟成员。 自1964年起，她便担任莱西·乌克兰卡国家学术戏剧剧院的演员。她最广为人知的角色是谢尔盖·帕拉杰诺夫执导的电影《被遗忘的祖先的阴影》中的玛丽奇卡。

关于拉里萨·卡多奇尼科娃演出的详情，由《格拉夫科姆》记者报道。

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