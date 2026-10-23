„Suspilne” ogłosiło nazwę tegorocznego dyktanda radiowego

Stacja „Suspilne” ogłosiła tytuł tegorocznego Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej — „List, który się nie kończy”. Tekst do dyktanda napisał pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron.

„Zależy mi na tym, aby tegoroczny tekst stał się dla każdego uczestnika przestrzenią do osobistej rozmowy. W pewnym sensie prawdziwym listem, który wszyscy będziemy pisać jednocześnie. Najcenniejszą rzeczą, jaką daje nam język, jest możliwość rozmowy między sobą. Powiedzenia czegoś bardzo ważnego, zwłaszcza gdy jesteśmy daleko od siebie. A dla takich słów każdy ma swoich najważniejszych adresatów” – powiedział Dron.

Informację tę podaje Suspilne.

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Ogólnoukraiński dyktando radiowe jedności narodowej 2026 odbędzie się 27 października, w Dzień pisma i języka ukraińskiego.

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