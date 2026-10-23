«Суспильне» объявило название «Радиодиктанта» этого года

«Суспильне» объявило название «Радиодиктанта национального единства» этого года — «Письмо, которое не заканчивается». Текст для диктанта написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

«Мне важно, чтобы текст этого года стал для каждого участника пространством для личного разговора. В некотором смысле — настоящим письмом, которое мы все будем писать одновременно. Самое ценное, что даёт нам язык, — это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты», — рассказал Дронь.

Об этом сообщает «Суспильне».

Радиодиктант национального единства — 2026: объявлены автор и чтецы.

Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка.

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