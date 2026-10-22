Cztery obrazy Picassa zostaną wystawione na aukcji w Nowym Jorku za miliony dolarów

Cztery dzieła hiszpańskiego artysty Pabla Picassa, powstałe w ciągu ostatnich 20 lat jego życia, zostaną wystawione na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku.

Dwa obrazy nie były wystawiane na sprzedaż od 1970 roku.

Najdroższym przedmiotem aukcji będzie obraz „Naga kobieta i mężczyzna z flagą” z 1969 roku, którego wartość szacuje się na 15–20 mln dolarów. Obraz „Para” może zostać sprzedany za 10–15 mln dolarów.

Kolejne dwa dzieła — „Artysta i jego modelka” oraz „Naga” — wyceniono na 2,5–3,5 mln dolarów każde.

Aukcja odbędzie się w dniach 7–18 listopada.

Źródło: Sotheby’s.

Ferrari 550 Maranello z 1997 roku, które należało do Michaela Jordana, zostało sprzedane na aukcji za 2,7 mln dolarów. Jest to najdroższy egzemplarz tego modelu, jaki kiedykolwiek sprzedano na publicznej aukcji.

W Paryżu na aukcji sprzedano 285 osobistych przedmiotów należących do legendarnej francuskiej aktorki, modelki i piosenkarki Brigitte Bardot. Aukcja odbyła się 21 września w paryskim Hôtel Drouot, a łączna kwota sprzedaży wyniosła prawie 954 tysiące euro wraz z prowizjami.

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