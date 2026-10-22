Высокий суд провинции Синд в Пакистане обязал Совет по цензуре фильмов Синда в течение 10 дней повторно рассмотреть вопрос о сертификации фильма Ghost School для проката в провинции. Коллегия из двух судей также отменила предыдущее решение совета об удалении из ленты отдельных выражений и сцен, сообщает Dawn.

Иск создателей фильма

Иск в суд подали британско-пакистанская режиссёр Симаб Гул и один из ассоциированных продюсеров Мухаммад Юсуф Рехман. Их представители заявили, что лента является вымышленной историей 10-летней девочки, которая узнаёт о закрытии единственной школы в её деревне из-за слухов о том, что в ней обитают привидения.

По словам истцов, Совет по цензуре фильмов Синда потребовал сделать восемь изъятий для предоставления фильму универсального сертификата U. В то же время Центральный совет по цензуре фильмов и Совет по цензуре фильмов Пенджаба разрешили неограниченный показ ленты без сокращений, тогда как орган Синда отказал в сертификации.

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Требования суда

В августе суд уже обязал совет повторно рассмотреть дело в соответствии с законодательством и предоставить заявителям реальную возможность быть заслушанными. В решении Совета по цензуре фильмов Синда, о котором истцам сообщили 11 сентября, от них потребовали убрать несколько слов и выражений, оскорбительную реплику ребёнка, а также сцены с сожжением книг и школы в финальной части фильма.

Суд отметил, что совет не привёл ясных и убедительных оснований для таких требований. Коллегия указала, что при отсутствии обоснования все изъятия, кроме того, которое касается оскорбительной реплики ребёнка, не могут оставаться в силе. После повторного рассмотрения совет должен либо выдать сертификат для неограниченного публичного показа без дополнительных изъятий, либо, если сочтёт, что отдельные изъятия требуют присвоения фильму категории выше U, провести личное слушание с истцами и отдельно мотивировать каждое замечание.

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