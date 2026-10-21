Министерство культуры внесло режиссера Дмитрия Быкова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло режиссера Дмитрия Быкова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Быкова характеризуют как российско-украинского режиссера-пропагандиста.

Согласно приказу ведомства, в обновленный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, вошел гражданин РФ и Украины, режиссер, пропагандист Дмитрий Быков.

Отмечается, что своими заявлениями он поддерживает агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий государством-агрессором (государством-оккупантом).

Таким образом, на данный момент в список внесено уже 266 человек.

Как сообщалось, в 2022 году в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, включили четырех россиян. В то же время в этом году из него исключили российского юмориста Максима Галкина. В 2023 году Минкультуры внесло трех россиян в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, в 2024 году — 23 россиян, а в 2025 году — 11 россиян.

Источник: Минкульт

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