В центре Ливерпуля откроется новый музей The Beatles

Музей The Beatles Story переедет из Альберт-Дока в центр Ливерпуля. Компания Apple Corps, основанная участниками группы, 18 октября объявила о новом помещении площадью более 9 тысяч квадратных метров, открытие которого запланировано на 2028 год.

Новый музей разместится в бывшем здании рынка Сент-Джонс (St Johns Market) в торговом центре St Johns Shopping Centre, напротив железнодорожного вокзала Ливерпуль-Лайм-стрит. В настоящее время музей работает в районе Альберт-Док. Новая площадь составит 100 тыс. кв. футов (около 9,3 тыс. кв. м), то есть более чем в четыре раза больше, чем у нынешнего помещения.

Музей перейдет под управление Apple Corps — компании, которую группа основала в 1968 году для управления своими творческими и бизнес-интересами. Она возьмет на себя работу музея на нынешнем месте в 2027 году, а в 2028-м перенесет его в новое здание. Это станет первым официальным пространством для поклонников в Ливерпуле, которым будет управлять сама компания, и лишь вторым постоянным после пространства на 3 Savile Row в Лондоне, которое должно открыться в конце 2027 года.

Посетители смогут в течение нескольких часов путешествовать по миру, созданному The Beatles: от улиц послевоенного Ливерпуля и формирующих лет в Гамбурге до взрыва битломании и международной славы. Для этого будут использованы иммерсивные технологии, оригинальные артефакты и воссозданные декорации. Поклонники смогут «посетить» клуб The Cavern, студию Abbey Road, стадион Shea Stadium, лондонскую улицу Савил-Роу и другие знаковые места в истории группы.

Часть таких локаций создадут из декораций и реквизита будущего кинопроекта режиссера Сэма Мендеса «The Beatles: A Four-Film Cinematic Event» — четырех фильмов, которые Sony выпустит в кинотеатрах в апреле 2028 года. Новый музей откроют вскоре после этой премьеры.

Помимо музея, посетители увидят и новую достопримечательность в St Johns Beacon — втором по высоте здании Ливерпуля. Там обустроят смотровую площадку в стиле «Yellow Submarine» с панорамой города на 360 градусов. Башня будет работать как отдельная достопримечательность, но билеты на неё и в музей можно будет приобрести вместе.

Каждый билет, проданный в The Beatles Story, будет приносить средства в благотворительную инициативу Apple Corps Liverpool Trust. Она будет оказывать финансовую поддержку и предоставлять возможности молодым ливерпульским артистам и местным культурным проектам. Подробности работы фонда обещают объявить позже.

Пол Маккартни назвал «невероятным и трогательным» то, что люди до сих пор интересуются историей группы. «Я люблю Ливерпуль. Это часть меня, часть того, кем являются The Beatles», — сказал он. Ринго Старр подчеркнул, что ему особенно приятно видеть, как средства от продажи билетов пойдут на поддержку новых ливерпульских артистов: «В душе я до сих пор ливерпулец».

Генеральный директор Apple Corps Том Грин сравнил будущее заведение с Грейслендом и Долливудом и добавил, что для The Beatles естественно иметь мировой центр для фанатов в городе, где всё началось. Мэр региона Ливерпуль-Сити Стив Ротерем отметил, что проект даст миллионам поклонников ещё один повод посетить «духовный дом» группы.

Источник: The Beatles

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