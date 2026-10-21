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Новости Культура

Киностудии имени Довженко разблокировали счета и имущество

UA NEWS 21 Октября 2026 17:11
Киностудии имени Довженко разблокировали счета и имущество

Национальной киностудии имени Александра Довженко разблокировали счета и сняли аресты с имущества. Финансовые проблемы предприятия продолжались с 2023 года.

На киностудии сообщили, что предыдущее руководство оставило долги, заблокированные счета и арестованное имущество. Благодаря системной работе эти вопросы удалось урегулировать, что стало шагом к финансовому оздоровлению предприятия.

В 2024 году руководителем киностудии стал Андрей Дончик. Ранее он сообщал, что задолженность по судебным решениям, необходимая для разблокировки счетов, превышала 13 млн грн, а общая сумма долгов составляла около 30–34 млн грн.

В апреле 2026 года Кабинет Министров выделил на поддержку киностудии 29,4 млн грн. По словам Дончика, эти средства должны были помочь урегулировать задолженность и не допустить дальнейших судебных осложнений.

Источник: Национальная киностудия имени Александра Довженко (Facebook)

Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве вновь пострадала в результате российского обстрела. В результате массированной ракетной атаки обломки российской ракеты упали на территорию предприятия и повредили съемочные павильоны.

На территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве произошло задымление в одном из помещений, которое не используется для производственных нужд. В результате инцидента никто не пострадал, а материальный ущерб не зафиксирован.
 

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