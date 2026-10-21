В Канаде издательство Boréal прекратило профессиональное сотрудничество с гаитянско-канадским писателем Телисоном Орельеном. Издательство заявило, что новые данные указывают на использование искусственного интеллекта в процессе написания его дебютного романа It Was Either That or Die, известного на французском как C’était ça ou mourir.

Проверка рукописей

Как сообщает France 24, Boréal собрало все рабочие версии рукописи и привлекло стороннюю сторону для анализа различных черновиков. По заявлению издательства, результаты, полученные на этой неделе, выявили в метаданных некоторых документов следы меток ИИ.

В Boréal отметили, что не знают масштабов использования искусственного интеллекта во время работы над книгой и, вероятно, не смогут установить это окончательно. Издательство также сообщило, что пыталось вместе с автором собрать данные, которые могли бы опровергнуть подозрения, однако эти усилия не дали окончательного результата. Позднее Орельен заявил, что не будет предоставлять дополнительную информацию.

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Позиция автора и Гонкуровская премия

Ранее Орельен отрицал использование ИИ и называл обвинения клеветой и ересью. Он утверждал, что начал писать роман в конце 2017 года, а первую версию объемом более 300 страниц завершил в 2019 году — за несколько лет до появления сервисов ИИ наподобие ChatGPT.

Книгу о миграции планировали перевести более чем в 20 странах. Ее исключили из короткого списка Гонкуровской премии после того, как проверка детектором ИИ Pangram показала 100-процентную вероятность наличия в тексте материала, сгенерированного компьютером.

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