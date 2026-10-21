W Kanadzie wydawnictwo Boréal zakończyło współpracę zawodową z haitańsko-kanadyjskim pisarzem Télisonem Orelienem. Wydawnictwo oświadczyło, że nowe dane wskazują na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie pisania jego debiutanckiej powieści It Was Either That or Die, znanej po francusku jako C’était ça ou mourir.

Weryfikacja rękopisów

Jak informuje France 24, Boréal zebrało wszystkie robocze wersje rękopisu i zaangażowało zewnętrzną stronę do analizy różnych szkiców. Według oświadczenia wydawnictwa wyniki uzyskane w tym tygodniu ujawniły w metadanych części dokumentów ślady oznaczeń AI.

W Boréal zaznaczono, że nie wiadomo, w jakim zakresie sztuczna inteligencja była wykorzystywana podczas pracy nad książką, i prawdopodobnie nie będzie można tego ostatecznie ustalić. Wydawnictwo poinformowało również, że wspólnie z autorem próbowało zebrać dane, które mogłyby obalić podejrzenia, jednak działania te nie przyniosły rozstrzygającego rezultatu. Później Orelien oświadczył, że nie udzieli dodatkowych informacji.

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Stanowisko autora i Nagroda Goncourtów

Wcześniej Orelien zaprzeczał wykorzystaniu AI i nazywał oskarżenia oszczerstwem oraz herezją. Twierdził, że zaczął pisać powieść pod koniec 2017 roku, a pierwszą wersję liczącą ponad 300 stron ukończył w 2019 roku — kilka lat przed pojawieniem się usług AI takich jak ChatGPT.

Książkę o migracji planowano przetłumaczyć w ponad 20 krajach. Została usunięta z krótkiej listy Nagrody Goncourtów po tym, jak sprawdzenie przez detektor AI Pangram wykazało 100-procentowe prawdopodobieństwo obecności w tekście materiału wygenerowanego komputerowo.

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