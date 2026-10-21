在加拿大，出版社 Boréal 已终止与海地裔加拿大作家泰利松·奥雷利安的专业合作。该出版社表示，新数据表明，他的处女作小说It Was Either That or Die（法文名为C’était ça ou mourir）的写作过程中使用了人工智能。

手稿核查

据France 24报道，Boréal 收集了手稿的所有工作版本，并委托外部方分析不同草稿。出版社表示，本周获得的结果在部分文件的元数据中发现了人工智能标签的痕迹。

Boréal 指出，其不知道在该书创作期间使用人工智能的程度，而且可能无法最终确定这一点。出版社还表示，曾尝试与作者共同收集能够反驳相关怀疑的数据，但这些努力未能得出确定性结果。此后，奥雷利安表示不会提供更多信息。

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作者立场与龚古尔奖

奥雷利安此前否认使用人工智能，并称相关指控是诽谤和异端邪说。他声称，自己于2017年底开始创作这部小说，并于2019年完成了超过300页的第一版——那是在ChatGPT等人工智能服务出现数年前。

这本关于移民的书原计划在20多个国家翻译出版。在 Pangram 人工智能检测器的核查显示，该文本含有计算机生成材料的概率为100%后，该书被从龚古尔奖短名单中移除。

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