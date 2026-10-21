Остапчук положил конец публичным ссорам с бывшей женой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на заявления бывшей супруги Кристины Горняк об их браке. Она рассказала об их отношениях в новом сезоне шоу «Холостяк». В ответ ведущий заявил, что не собирается публично обсуждать давние конфликты, ведь теперь хочет сосредоточиться на семье и личной жизни.

Владимир Остапчук прокомментировал слова бывшей супруги Кристины Горняк, которая рассказала об их браке во время участия в шоу «Холостяк». В своём Instagram ведущий написал, что не планирует публично обсуждать события многолетней давности.

По словам Остапчука, дело не в уважении к прошлому, а в его нежелании вновь возвращаться к старым историям. Он также дал понять, что больше не хочет делать личную жизнь частью публичных обсуждений. «Не из уважения, а из-за нежелания переносить прошлое в настоящее, события многолетней давности обсуждать не собираюсь… За 42 года уже наказался… Больше моя жизнь не будет дешёвым сериалом на каком-то канале, как это было до 2022 года, в котором главный герой обязан рассказать людям, что произошло, кто виноват и насколько он счастлив», — написал ведущий.

Он добавил, что его жизнь и впредь может напоминать сериал, но теперь он не собирается сам выносить личные истории на публику. «Она, конечно, будет сериалом, но не по моей инициативе и не в моей реальности. Пусть люди из прошлого живут в сериале», — отметил Остапчук.

Ведущий рассказал об отношениях с семьёй

Отдельно Остапчук заявил, что сейчас в его семье все хорошо. По его словам, он наконец-то может общаться с детьми от первого брака и их матерью без скандалов. Также ведущий сообщил, что вскоре у него родится четвёртый ребёнок. Он объяснил, что хочет быть рядом с женой и уделять больше внимания семье. «Я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака и с их мамой без скандалов… У меня скоро родится четвёртый ребёнок, и я решил быть с женой дома, рядом с ней», — написал он.

Остапчук также заявил, что больше не видит смысла публично доказывать, каким должен быть настоящий мужчина. По его мнению, у каждого есть собственное представление об этом, поэтому он не собирается убеждать аудиторию в своей правоте. «Нет никакой логики кормить аудиторию дешёвым дофамином, чтобы доказать людям, что я — настоящий мужчина, определение которого у каждого своё… Толкуйте, как хотите. Навешивайте ярлыки. Ссорьтесь. Больше я это не спонсирую», — заявил ведущий. В конце поста он иронично назвал себя «нарциссом Вовой Остапчуком» и написал о человеке, который наконец понял, что такое настоящие ценности.

Что сказала Кристина Горняк на «Холостяке»

Ранее Кристина Горняк, бывшая жена Владимира Остапчука, появилась в новом сезоне шоу «Холостяк» и сделала заявления об их браке. Именно после этого ведущий опубликовал пост, в котором дал понять, что не хочет возвращаться к историям из прошлых отношений.

В то же время в своей реакции Остапчук не стал подробно отвечать на конкретные утверждения бывшей жены. Вместо этого он сосредоточился на собственном решении больше не обсуждать личные конфликты публично. Об этом он написал в Instagram.

Бывшая жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, впервые прервала молчание относительно истинных причин их разрыва.

Читай нас в