Леди Гага заинтриговала поклонников новостью о грядущем альбоме

Американская певица Леди Гага намекнула, что в скором времени может порадовать поклонников новой музыкой. К такому выводу фанаты пришли после ответа артистки на комментарий поклонника, который попросил её не делать длительных перерывов между выпуском альбомов.

В TikTok певица опубликовала видео, посвященное новому набору кистей для макияжа от ее косметического бренда Haus Labs. Музыкальным сопровождением к ролику стала композиция «Last Christmas» британской группы Wham!.

Под видео один из поклонников обратился к артистке с просьбой чаще выпускать новые альбомы.

«Гага, пожалуйста, не заставляй нас так долго ждать альбомы! Мы просто хотим новой музыки! С каждым альбомом приходится ждать всё дольше», — написал пользователь.

Леди Гага ответила кратко: «Не волнуйтесь», добавив два смайлика в виде сердец.

Её комментарий вызвал активное обсуждение среди поклонников, которые предположили, что певица уже работает над следующим музыкальным проектом. В то же время сама артистка не уточнила, речь идёт о новом альбоме, отдельных песнях или другом релизе.

Последний студийный альбом Леди Гаги «Mayhem» вышел в марте 2025 года. Его выходу предшествовал почти пятилетний перерыв после альбома «Chromatica», представленного в 2020 году.

Сопродюсер и соавтор песен альбома «Mayhem» также рассказал, что продолжает поддерживать связь с Леди Гагой и готов снова работать с ней.

«Мы постоянно общаемся. Как только она позвонит, я буду рядом», — отметил он.

В то же время в этом году в личной жизни Леди Гаги произошли изменения. В июне у неё и её жениха Майкла Полански родилась дочь Роуз Бин Полански. Певица пока публично не рассказывала о рождении ребёнка, однако в сентябре её сфотографировали вместе с дочерью в Северной Калифорнии.

В апреле 2026 года артистка также завершила мировой концертный тур «Mayhem Ball», который охватил пять континентов. По данным Billboard Boxscore, гастроли принесли почти 420 миллионов долларов и вошли в десятку самых кассовых туров среди исполнительниц за всю историю подсчётов.

В поддержку альбома «Mayhem» Леди Гага выпустила синглы «Disease», «Abracadabra» и «The Dead Dance».

Кроме того, в начале 2026 года певица записала совместную композицию «Runway» с рэпершей Doechii. Песня вошла в саундтрек к фильму «Дьявол носит Prada 2».

Источник: Billboard.

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