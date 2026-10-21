Lady Gaga wzbudziła zainteresowanie fanów wiadomością o nadchodzącym albumie

Amerykańska piosenkarka Lady Gaga zasugerowała, że wkrótce może sprawić fanom radość nową muzyką. Fani doszli do takiego wniosku po odpowiedzi artystki na komentarz jednego z fanów, który poprosił ją, by nie robiła długich przerw między wydawaniem albumów.

W serwisie TikTok piosenkarka opublikowała filmik poświęcony nowemu zestawowi pędzli do makijażu swojej marki kosmetycznej Haus Labs. Tłem muzycznym do filmiku była piosenka „Last Christmas” brytyjskiego zespołu Wham!.

Pod filmikiem jeden z fanów zwrócił się do artystki z prośbą o częstsze wydawanie nowych albumów.

„Gaga, proszę, nie każ nam tak długo czekać na albumy! Po prostu chcemy nowej muzyki! Z każdym albumem trzeba czekać coraz dłużej” – napisał użytkownik.

Lady Gaga odpowiedziała krótko: „Nie martwcie się”, dodając dwa emotikony w kształcie serc.

Jej komentarz wywołał ożywioną dyskusję wśród fanów, którzy przypuszczali, że piosenkarka już pracuje nad kolejnym projektem muzycznym. Jednocześnie sama artystka nie sprecyzowała, czy chodzi o nowy album, pojedyncze utwory, czy też inne wydawnictwo.

Ostatni studyjny album Lady Gagi „Mayhem” ukazał się w marcu 2025 roku. Jego wydaniu poprzedziła prawie pięcioletnia przerwa po albumie „Chromatica”, wydanym w 2020 roku.

Współproducent i współautor piosenek z albumu „Mayhem” powiedział również, że nadal utrzymuje kontakt z Lady Gagą i jest gotowy ponownie z nią współpracować.

„Jesteśmy w stałym kontakcie. Gdy tylko zadzwoni, będę przy niej” – zaznaczył.

Jednocześnie w tym roku w życiu prywatnym Lady Gagi zaszły zmiany. W czerwcu ona i jej narzeczony Michael Polanski powitali na świecie córkę Rose Bean Polanski. Piosenkarka jak dotąd nie wypowiadała się publicznie na temat narodzin dziecka, jednak we wrześniu sfotografowano ją wraz z córką w Północnej Kalifornii.

W kwietniu 2026 roku artystka zakończyła również światową trasę koncertową „Mayhem Ball”, która objęła pięć kontynentów. Według danych Billboard Boxscore trasa przyniosła prawie 420 milionów dolarów i znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych tras koncertowych w wykonaniu artystek w całej historii tych zestawień.

W ramach promocji albumu „Mayhem” Lady Gaga wydała single „Disease”, „Abracadabra” oraz „The Dead Dance”.

Ponadto na początku 2026 roku piosenkarka nagrała wspólny utwór „Runway” z raperką Doechii. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”.

Źródło: Billboard.

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