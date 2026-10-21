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Studium Filmowe im. Dowżenki odblokowało konta i mienie

UA NEWS 21 października 2026 17:11
Studium Filmowe im. Dowżenki odblokowało konta i mienie

W Narodowym Studiu Filmowym im. Aleksandra Dowżenki odblokowano konta i zniesiono zajęcia majątku. Problemy finansowe przedsiębiorstwa trwały od 2023 roku.

W studiu filmowym poinformowano, że poprzednie kierownictwo pozostawiło po sobie długi, zablokowane konta i zajęty majątek. Dzięki konsekwentnym działaniom udało się rozwiązać te kwestie, co stało się krokiem w kierunku poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W 2024 roku dyrektorem studia filmowego został Andrij Donczyk. Wcześniej informował on, że zadłużenie wynikające z orzeczeń sądowych, niezbędne do odblokowania rachunków, przekraczało 13 mln hrywien, a łączna kwota długów wynosiła około 30–34 mln hrywien.

W kwietniu 2026 roku Rada Ministrów przeznaczyła na wsparcie studia filmowego 29,4 mln hrywien. Według Donczyka środki te miały pomóc w uregulowaniu zadłużenia i zapobiec dalszym komplikacjom sądowym.

Źródło: Narodowe Studio Filmowe im. Aleksandra Dowżenki (Facebook)

Narodowe Studio Filmowe im. Aleksandra Dowżenka w Kijowie ponownie uległo zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ostrzału. W wyniku zmasowanego ataku rakietowego fragmenty rosyjskiej rakiety spadły na teren zakładu i uszkodziły hale filmowe.

Na terenie studia filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie doszło do zadymienia w jednym z pomieszczeń, które nie jest wykorzystywane do celów produkcyjnych. W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, a straty materialne nie zostały odnotowane.
 

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