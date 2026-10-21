Bloger Bogdan Bespalow podał przyczynę rozwodu MARUV z mężem

Ukraińska piosenkarka MARUV (prawdziwe imię — Anna Korsun), która milczy na temat wojny na pełną skalę w Ukrainie i nadal występuje przed rosyjską publicznością, rzekomo rozstała się ze swoim mężem i menedżerem ds. PR, Aleksandrem Korsunem, z powodu problemów finansowych.

Według blogera główną przyczyną rozstania były pieniądze oraz brak wsparcia finansowego ze strony męża piosenkarki. Twierdzi on, że Aleksander Korsun przez długi czas polegał na zarobkach i popularności MARUV.

„Powód jest dość banalny. Jej mąż – w czystej postaci alfons – to człowiek, który nie pracuje, nie rozwija się. Wyłącznie żył z jej pieniędzy, z jej sławy. Wtedy było wiele możliwości, kontaktów, tras koncertowych. Teraz nie ma nic. MARUV znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. A kiedy w rodzinie kończą się pieniądze, w każdej rodzinie liczy się na partnera, że cię wesprze. A on jej nie wesprzeł, bo sam też nie ma pieniędzy, ponieważ nie szukał pracy” — powiedział Bogdan Bespalow.

Bloger stwierdził również, że Oleksandr Korsun przyzwyczaił się do statusu menedżera popularnej artystki, jednak po zmianach w karierze MARUV, jego zdaniem, powinien był dostosować się do nowych okoliczności.

„A wielkiej artystki już nie ma. Trzeba się dostosować do nowych realiów. Ale jak? Od czego zacząć? Na czym zarabiać? Nie ruszymy się z miejsca, nie dołożymy starań, by zapewnić normalne życie swojej rodzinie. I oto trudny wybór: albo pogodzić się z tym, że mieszka z tobą mężczyzna, który w krytycznym momencie nie dołoży starań, abyś mogła zarabiać, albo rozstać się, złożyć wniosek o rozwód i szukać nowego szczęścia” – stwierdził Bespalow.

Jednocześnie powyższe wyjaśnienia stanowią wersję Bogdana Bespalowa. W przekazanych informacjach nie ma publicznego potwierdzenia przyczyn rozstania ze strony samej Anny Korsun lub Aleksandra Korsun.

O przyczynach rozstania opowiedział ukraiński bloger Bogdan Bespalow.

Ukraińska piosenkarka MARUV, której prawdziwe imię brzmi Anna Korsun, rozstała się ze swoim mężem Aleksandrem Korsunem, który pracował jako menedżer ds. PR. Wcześniej artystka wyjechała za granicę po wybuchu wojny na pełną skalę i kontynuowała występy przed rosyjską publicznością.

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