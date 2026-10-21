Lady Gaga通过关于即将发行的专辑的消息引起了粉丝们的兴趣

美国歌手Lady Gaga暗示，她很快可能会用新歌让粉丝们大饱耳福。 粉丝们之所以得出这一结论，是因为这位艺人回复了一位粉丝的评论——该粉丝请求她不要在发行专辑之间间隔太久。

这位歌手在TikTok上发布了一段视频，介绍她旗下美妆品牌Haus Labs推出的新款化妆刷套装。视频的背景音乐选用了英国乐队Wham!的歌曲《Last Christmas》。

在视频下方，一位粉丝留言请求这位歌手能更频繁地发行新专辑。

“嘎嘎，求你别让我们等专辑等这么久！我们只是想要新歌！每张专辑的等待时间都越来越长了，”这位用户写道。

Lady Gaga简短回复道：“别担心”，并附上了两个爱心表情符号。

她的这条评论在粉丝中引发了热烈讨论，大家推测这位歌手可能已经在筹备下一个音乐项目了。不过，这位艺人本人并未明确说明这究竟是新专辑、单曲还是其他形式的发行。

Lady Gaga的上一张录音室专辑《Mayhem》于2025年3月发行。在此之前，她自2020年推出专辑《Chromatica》后，曾有近五年的休整期。

《Mayhem》专辑的联合制作人兼歌曲共同创作人还透露，他一直与Lady Gaga保持联系，并随时准备再次与她合作。

“我们一直保持着联系。只要她一召唤，我就会在身边，”他说道。

与此同时，今年Lady Gaga的个人生活也发生了变化。 6月，她与未婚夫迈克尔·波兰斯基迎来了女儿罗斯·宾·波兰斯基。这位歌手目前尚未公开谈及孩子的出生，但在9月，她与女儿在北加利福尼亚州被拍到。

2026年4月，这位艺人还结束了横跨五大洲的全球巡演“Mayhem Ball”。 据《Billboard Boxscore》数据显示，此次巡演收入近4.2亿美元，跻身有统计以来女艺人巡演票房前十名。

为宣传专辑《Mayhem》，Lady Gaga发行了单曲《Disease》、《Abracadabra》和《The Dead Dance》。

此外，2026年初，这位歌手还与说唱歌手Doechii合作录制了歌曲《Runway》。该歌曲收录于电影《穿普拉达的恶魔2》原声带中。

来源：Billboard。

据美国媒体报道，Lady Gaga已诞下第一个孩子。

Lady Gaga某大型粉丝账号的拥有者被证实是一名白俄罗斯政治犯。

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