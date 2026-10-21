Arabia Saudyjska będzie gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki w Algierii w 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się od 28 października do 7 listopada w Pałacu Wystawowym w dzielnicy Pins Maritimes w stolicy Algierii.

Udział królestwa ma na celu wzmocnienie wymiany kulturalnej między Arabią Saudyjską a Algierią, informuje Asharq Al-Awsat. Wydanie zaznacza, że wybór Arabii Saudyjskiej na gościa honorowego odzwierciedla bliskie relacje obu państw oraz rozwój sektora kultury królestwa.

Program delegacji

Udział Arabii Saudyjskiej będzie koordynować Komisja ds. Literatury, Wydawnictw i Tłumaczeń. Zorganizuje ona program kulturalny obejmujący seminaria, dyskusje panelowe i wieczory poetyckie z udziałem intelektualistów, pisarzy i specjalistów branżowych.

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Program zaprezentuje również środowisko literackie kraju oraz procesy twórcze w różnych dziedzinach kultury. W targach wezmą udział saudyjskie struktury państwowe, instytucje i organizacje kulturalne.

Ekspozycja pawilonu

W saudyjskim pawilonie zaprezentowane zostaną rzemiosło ludowe, tradycyjne stroje i instrumenty muzyczne. Zaplanowano również wystawę rękopisów i replik archeologicznych.

Odwiedzający zobaczą występy saudyjskich sztuk performatywnych oraz saudyjskie filmy. W pawilonie zaprezentowane zostaną także osiągnięcia kulturalne związane z programem Saudi Vision 2030, który przewiduje rozwój kultury jako elementu jakości życia i środka wymiany kulturalnej między narodami.

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